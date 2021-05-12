Начинается как простуда: дачников предупредили об опасной «мышиной» болезни

К уборке дачного домика или участка после зимы надо отнестись со всей серьезностью. По словам врачей, именно весной у дачников велик риск подхватить одну из самых тяжелых «мышиных» инфекций — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Но и потом расслабляться не стоит - заболеть можно и летом, и осенью. В этом году в Петербурге уже есть пострадавшие.

Особой защиты нет

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — опасное инфекционное заболевание, связанное с поражением кровеносных сосудов, почек и других органов. Оно считается второй по тяжести и возможным осложнениям «мышиной» инфекцией после лептоспироза. При этом никаких мер специфической профилактики от нее нет — только бдительность самих дачников. Если в вашем домике зимой жили грызуны, то заразиться несложно. Через выделения инфицированных животных вирус попадает во внешнюю среду, а потом может передаться человеку воздушно-капельным путем. Например, вместе с пылью при подметании пола, где могут быть высохшие фекалии животных.

- Существуют и другие пути заражения: при прямом контакте с грызунами - контактный путь или при употреблении продуктов, которые предварительно погрызли инфицированные зверьки - алиментарный путь. От человека к человеку болезнь не передается, - предупредили пензенские врачи в соцсети «ВКонтакте».

Начинается как простуда

Как рассказала «Доктору Питеру» врач-инфекционист Боткинской больницы Дарья Авдошина, болезнь начинается, как правило, с лихорадки — температура поднимается выше 37,5 градуса. Могут появиться боли в мышцах, суставах или головная боль. Позже присоединяются специфические симптомы.

- Бывают симптомы, которые характерны для поражения сосудов. Это нарушение зрения - появляется пелена или сеточка перед глазами. Также присоединяется интерстициальный нефрит — из-за поражения капилляров почек у человека появляются проблемы с мочеиспусканием: снижается частота диуреза, меняется цвет мочи, начинает болеть в области поясницы, - добавляет инфекционист.

От момента заражения до первых симптомов может пройти около недели, а может и до 40 дней.

Болезнь поражает десятки петербургских дачников

В Петербурге ежегодно регистрируют случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

По данным петербургского Роспотребнадзора, в 2019 году заболели 73 человека, включая 2 детей. В 2020-м по этой причине на больничном оказались 17 петербуржцев. С января по март этого года пострадавших уже двое, но дачный сезон еще только начался. По словам Дарьи Авдошиной, подъем заболеваемости в Петербурге и Ленобласти обычно случается летом и осенью.

На самом деле, из-за грызунов дачники рискуют заболеть не только геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Как ранее рассказывал в интервью «Доктору Питеру» заместитель главврача Боткинской больницы Иван Федуняк, в списке тяжелых инфекций, передающихся человеку от мышей, также лептоспироз, иерсиниоз, псевдотуберкулез, листериоз, туляремия.

Что делать, чтобы дачный сезон не начался с больничной койки

Так как специфической защиты от ГЛПС нет, от дачников требуется соблюдать простые меры предосторожности:

Бороться на даче с грызунами.

Регулярно проводить влажную уборку, после зимы — обязательно в перчатках и маске.

Хранить продукты в недоступных для грызунов местах и в закрытых контейнерах.

И, конечно, не забывать мыть руки, особенно после уборки и перед едой.

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