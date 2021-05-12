Начинается как простуда: дачников предупредили об опасной «мышиной» болезни

Особой защиты нет
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — опасное инфекционное заболевание, связанное с поражением кровеносных сосудов, почек и других органов. Оно считается второй по тяжести и возможным осложнениям «мышиной» инфекцией после лептоспироза. При этом никаких мер специфической профилактики от нее нет — только бдительность самих дачников. Если в вашем домике зимой жили грызуны, то заразиться несложно. Через выделения инфицированных животных вирус попадает во внешнюю среду, а потом может передаться человеку воздушно-капельным путем. Например, вместе с пылью при подметании пола, где могут быть высохшие фекалии животных.
- Существуют и другие пути заражения: при прямом контакте с грызунами - контактный путь или при употреблении продуктов, которые предварительно погрызли инфицированные зверьки - алиментарный путь. От человека к человеку болезнь не передается, - предупредили пензенские врачи в соцсети «ВКонтакте».
Начинается как простуда
Как рассказала «Доктору Питеру» врач-инфекционист Боткинской больницы Дарья Авдошина, болезнь начинается, как правило, с лихорадки — температура поднимается выше 37,5 градуса. Могут появиться боли в мышцах, суставах или головная боль. Позже присоединяются специфические симптомы.
- Бывают симптомы, которые характерны для поражения сосудов. Это нарушение зрения - появляется пелена или сеточка перед глазами. Также присоединяется интерстициальный нефрит — из-за поражения капилляров почек у человека появляются проблемы с мочеиспусканием: снижается частота диуреза, меняется цвет мочи, начинает болеть в области поясницы, - добавляет инфекционист.
От момента заражения до первых симптомов может пройти около недели, а может и до 40 дней.
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Болезнь поражает десятки петербургских дачников
В Петербурге ежегодно регистрируют случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
По данным петербургского Роспотребнадзора, в 2019 году заболели 73 человека, включая 2 детей. В 2020-м по этой причине на больничном оказались 17 петербуржцев. С января по март этого года пострадавших уже двое, но дачный сезон еще только начался. По словам Дарьи Авдошиной, подъем заболеваемости в Петербурге и Ленобласти обычно случается летом и осенью.
На самом деле, из-за грызунов дачники рискуют заболеть не только геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Как ранее рассказывал в интервью «Доктору Питеру» заместитель главврача Боткинской больницы Иван Федуняк, в списке тяжелых инфекций, передающихся человеку от мышей, также лептоспироз, иерсиниоз, псевдотуберкулез, листериоз, туляремия.
Что делать, чтобы дачный сезон не начался с больничной койки
Так как специфической защиты от ГЛПС нет, от дачников требуется соблюдать простые меры предосторожности:
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