Пчел научили определять коронавирус мгновенно: им помогает любовь к сахару и язычок

Коронавирусная инфекция, как и большинство заболеваний, может запускать различные химические реакции в организме, что приводит к возникновению характерного запаха. Услышать его человеку не под силу, а вот пчелы, по мнению ученых, вполне смогут справиться с этой задачей и в будущем "вынюхивать" заразившихся.

Ученые из Нидерландов решили попробовать обучить пчел выявлять зараженных коронавирусом людей с помощью сладкого вознаграждения, пишет Yahoo News.

Коронавирусная инфекция запускает в организме человека различные химические реакции, которые сопровождаются специфическим запахом. Люди не могут услышать этот запах, зато с этой задачей смогут справиться пчелы, решили ученые. Исследователи решили обучить пчел "вынюхивать" заразившихся.

Для этого они провели эксперимент, для которого использовали 150 пчел. Все насекомые контактировали с образцами запахов здоровых норок и норок с коронавирусом.

Каждый раз, когда насекомые подвергались воздействию зараженного образца, ученые кормили их сладким сахарным раствором (чтобы съесть лакомство, пчела должна была вытянуть язычок). После тренировок насекомые связали запах коронавируса со сладким вознаграждением и стали вытягивать язычок всякий раз, когда слышали запах новой инфекции.

Некоторые показали отличные результаты и научились безошибочно отличать зараженные образцы от здоровых, обнаруживая зараженный образец всего за несколько секунд.

Ранее "Доктор Питер" писал, что зараженных коронавирусом начали вынюхивать собаки. В России четвероногих кинологи начали тренировать еще осенью 2020 года. В эксперименте участвовали Роспотребнадзор, "Вектор", "Аэрофлот" и Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова.

Эту идею похватили и другие страны. Так, в Польше кинологи тоже стали обучать собак-нюхачей. Они должны будут работать в аэропортах, вынюхивая заболевших пассажиров. Для обучения животных специалисты будут использовать биоматериалы пациентов, уже зараженных новой инфекцией, а также тех, кто выздоровел или привился.