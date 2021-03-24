Ученые выяснили, какой продукт может спровоцировать рак у женщин

Ежедневное употребление сладких напитков может вызвать рак толстой кишки у женщин, выяснили ученые. Эксперты рассказали, какой объем газировки в день может навредить женскому здоровью.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы и Вашингтонского университета изучили данные 95 464 женщин с 1991 по 2015 годы. Эксперты проанализировали женские "дневники питания": каждые четыре года участницы эксперимента заполняли специальные формы, в которые записывали свой привычный рацион. О результатах исследования ученых передает Business Insider.

Ученые обратили особое внимание на напитки: они изучили, как часто женщины употребляли сладкие, газированные и фруктовые напитки. Соки и энергетики не учитывались.

Исследование показало: женщины до 50 лет, которые ежедневно выпивали по 472 мл (это почти 0,5 л) сладких напитков, в будущем в 2 раза чаще страдали от рака толстой кишки, чем их сверстницы, которые не увлекались такими напитками.

Исследователи также выяснили, что ежедневное чрезмерное употребление сладких напитков в возрасте от 13 до 18 лет повышает на 32% риск развития рака толстой кишки в возрасте до 50 лет.

Не только газировка и сладкие напитки могут спровоцировать онкологию. Так, эксперты ВОЗ ранее заявляли о вреде красного мяса: есть его можно не чаще двух раз в неделю. Кроме того, опасны продукты, содержащие трансжиры (маргарин и выпечка на его основе, например). Алкоголь и пища, которую приготовили на уже использованном масле, также очень вредны. О том, какие еще продукты могут повышать риск развития рака, читайте здесь.

Сладкие напитки, особенно газировка, могут сильно навредить мужчинам и женщинам в любом возрасте. Увлечение ими чревато не только ожирением, сахарным диабетом и проблемами с зубами. Содержащиеся в газировке соли фосфорной кислоты мешают усвоению кальция и повышают хрупкость костей. Из плюсов — только улучшение настроения и борьба с сонливостью, и то ненадолго.