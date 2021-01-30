Ройбуш - для похудения, ромашковый - для крепкого сна: 7 видов чая и их польза

Китайские философы говорили, что чай лучше вина, так как бодрит, не вызывая опьянения, и лучше воды, потому что не переносит инфекцию. Чай может регулировать уровень сахара в крови, снять стресс и понизить давление, улучшить сон. Какой же чай наиболее полезен? Выбрали семь лучших видов - от зеленого до ромашкового.

Чаепитие - хороший способ обеспечить хорошую гидратацию организма (водный баланс) и получить полезные антиоксиданты. Правильная гидратация важна, потому что влияет на работоспособность, сон и восстановление, хорошее самочувствие, концентрацию и спортивные результаты.

Антиоксиданты же стоят на страже здоровья клеток, повышают сопротивляемость организма инфекциям и помогают бороться со свободными радикалами. С разрушительным действием последних связывают развитие многих болезней - рака, сахарного диабета, астмы, артритов, атеросклероза, тромбофлебитов и так далее.

Исследователи назвали самые полезные виды чая и их свойства.

1. Чай из гибискуса (то же самое, что и каркаде)

Этот терпкий чай очень хорошо освежает в жаркую погоду и полезен для сердца. Ученые выяснили, что две чашки чая с гибискусом в день могут нормализовать артериальное давление - причем, как систолическое, так и диастолическое. В чае содержатся флавоноиды, которые обладают антибактериальными свойствами и помогают српавляться с заболеваниями. В цветах гибискуса содержится большое количество витамина С, а также витамин А и витамины группы В (В1, В2 и В9).

На 100 мл готового чая каркаде приходится всего лишь 5 ккал. Он не содержит кофеина и почти не имеет противопоказаний.

2. Чай Ройбуш (ройбос)

Этот напиток изготавливают из листьев кустарника, который ратет в Южной Африке, и имеет насыщенный вкус, приятный аромат и красивый красный цвет. Исследования показали, что ройбуш полезен для тех, кто хочет похудеть, поскольку способен остановить образование жировых клеток. Кроме того, чай ройбуш содержит растительное соединение под названием аспалатин, которое имеет свойство снижать уровень сахара и обладает противораковым потенциалом. Ройбуш помогает иммунной системе продуцировать антитела, блокирующие канцерогенез - процесс образования опухоли. По данным ученых, ройбуш полезен тем, что помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Правда, для этого нужно пить ежедневно не менее шести чашек чая.

3. Чай с мятой

Польза этого напитка в его успокаивающих свойствах. Доказано, что даже аромат перечной мяты (который вы можете почувствовать, когда нюхаете чай) помогает уменьшить беспокойство и снимает чувство усталости. Рекомендуют употреблять чай с мятой для сглаживания симптомов климакса. Мята перечная также оказывает благотворное действие на всю пищеварительную систему, улучшает перистальтику, противостоит процессам брожения, следовательно, уменьшают симптомы метеоризма.

Врачи отмечают, что чай с мятой в больших количествах не стоит употреблять мужчинам. Она "работает" на снижение тестостерона - мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую.

4. Зеленый чай

Он снижает уровень глюкозы в крови и может уменьшить риск возникновения диабета и ожирения. Ученые клиники Майо доказали, что люди, которые пили зеленый чай регулярно в течение более 10 лет, имели меньший объем талии и вес, чем те, кто избегал этого напитка.

Зеленый чай содержит сильнодействующее соединение - галлат эпигаллокатехина. Это тип катехина, содержащийся в чае в больших количествах. Он увеличивает поглощение глюкозы мышечными клетками и может быть полезен при ожирении.

Одна чашка зеленого чая содержит всего 2,4 калории.

5. Черный чай

Этот напиток изготавливается из того же растения, что и зеленый чай, поэтому их свойства схожи. Черный чай улучшает инсулинорезистентность (чувствительность к инсулину), а также помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Также одно из исследований показало, что преданные поклонники черного чая реже заболевают диабетом 2 типа.

6. Ромашковый чай

Травяной чай, заваренный из высушенных цветков ромашки, не содержит кофеин и может улучшить сон. Это доказали ученые. Они провели исследование, предложив ежедневно пить чай с ромашкой женщинам, испытывающим проблемы с засыпанием. Через две недели качество сна у них улучшилось в отличие от тех участниц эксперимента, кто чай не пил.

Также лечебные свойства чая с ромашкой - нормализация состояния слизистой оболочки желудка, снятие боли в животе. Это связано с его способностью убирать спазмы гладкой мускулатуры. От этого человек перестает ощущать болезненность в области желудка и кишечника.

7. Чай с имбирем

Добавленный в чай корень имбиря (не маринованный, а натуральный или в виде порошка) регулирует перистальтику, снимает воспаление пищевода и снижает кислотность желудка, уменьшая изжогу и жжение. Имбирь также помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снижает резистентность к инсулину, что, в свою очередь, помогает сжечь жир на животе.

Обязательно нужно помнить, напоминают эксперты, что чай в одноразовых пакетиках отличается по качеству от "рассыпного". Также остерегаться стоит тех чаев, на упаковке у которых написано "для похудения", и не злоупотреблять черным и зеленым чаем перед сном.

"Некоторые специальные чаи, предназначенные для снижения веса или уменьшения вздутия живота, могут содержать ингредиенты, которые учащают мочеиспускание, вызывают спазм толстой кишки или приводят к диарее. В их составе могут быть листья сенны или петрушки", - отмечают врачи. - Также, если у вас диабет, важно, чтобы напиток не содержал сахара".

© Доктор Питер