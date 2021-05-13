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Фонтанка.ру
Инфекционные болезни

Непривитые от COVID-19 должны лечиться за свой счет, заявили в Роспотребнадзоре

15:26, 13.05.2021   / 1 комментарий ↓
Если человек отказался прививаться от коронавируса, то и лечиться от новой инфекции он должен за свой счет. С таким заявлением выступил замдиректор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Союз пациентов РФ назвал его заявление незаконным и напомнил, что вакцинация в стране остается добровольной.

pixabay.com
pixabay.com

"Мы должны пойти на тот шаг, когда в той ситуации, если ты отказываешься от вакцинации, а потом заболеваешь, стоимость лечения возмещать должен тот человек, который ранее отказался от прививки", - сказал Александр Горелов, замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора цитирует ТАСС.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев заявил, что слова Горелова противоречат законодательству. Он напомнил, что вакцинация в РФ - это добровольная процедура, каждый человек имеет право сам решать, нужна ли она ему.  

"Вакцинация играет огромную роль в безопасности как самой страны, так и нашего с вами здоровья. У нас вакцинация добровольная, и подобные инициативы могут привести к фактически обязательному вакцинированию. Если мы идем к обязательному вакцинированию, а не добровольному, то это требует серьезного общественного обсуждения - готовы ли население, врачи и государство переходить к таким принципам. Пока у нас принцип добровольности, никто не имеет права отказать в медицинской помощи гражданину, независимо от того, привит он или нет", - пояснил Жулев. 

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Он также добавил, что каждый гражданин РФ может получить определенную медицинскую помощь, которая оказывается населению за счет государства. Так, лечение в стационаре может покрывать ОМС, иначе человеку бы пришлось платить за него огромные деньги. Пока что эти правила никто не менял, следовательно, невозможно утвердить новые условия, не меняя при этом законодательство. "Предложение спорное, оно требует анализа. К таким вещам нужно подходить очень осторожно, потому что существует уголовная ответственность за неоказание медицинской помощи, ее тоже никто не отменял", - заключил Жулев.

В России сейчас прививают тремя отечественными вакцинами: "Спутником V", "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Первая по-прежнему остается самой "массовой". Одни изо всех сил сопротивляются прививкам от коронавируса, другие делают сразу по три-четыре укола «Спутника V». «Хотим высокие антитела, чтобы надолго хватило», - объясняют они свое решение ревакцинироваться. Что думают об этом врачи, узнал «Доктор Питер».

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