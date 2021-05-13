Аллергия на солнце: какими кремами нельзя пользоваться летом — мнение дерматолога

Некоторые лекарства, крема, парфюмерия плохо сочетаются с солнечными ваннами и под воздействием света могут вызвать аллергию. Поэтому прежде чем насладиться солнышком, стоит получше изучить этикетки своих косметических средств. Петербургский врач-дерматолог Елена Мошкова рассказала, что может спровоцировать солнечный дерматоз.

Солнечные дерматозы, по понятным причинам, сезонное явление — осенью и зимой, как правило, наступает улучшение. Как рассказали «Доктору Питеру» в Городском кожно-венерологическом диспансере, аллергия на солнце может возникнуть у любого и в любом возрасте.

- Аллергические реакции на солнце возникают при совместном воздействии химического вещества и света, что облегчает образование антигена. Это проявляется зудящими высыпаниями на открытых участках кожи, могут формироваться мелкие узелки, отечные пятна и пузырьки, - говорит врач-дерматолог, заведующая отделением ГорКВД Елена Мошкова.

По словам врача, роль фотосенсибилизатора могут играть лекарства, кремы, косметические масла. Так, повышать чувствительность кожи к солнечным лучам способны некоторые антибактериальные, гипотензивные, обезболивающие и противоопухолевые лекарства. С осторожностью весной и летом надо использовать косметику и парфюмерию, содержащие лимонное, сандаловое или кедровое масла, а также отдушки 6–метилкумарин и метилантранилат. Кроме того, дерматоз на солнце могут вызвать даже средства от угрей — часто в состав таких кремов входят производные витамина А, который тоже относится к фотосенсибилизаторам. Именно поэтому наносить их с утра не рекомендуется.

- Одна из самых загадочных и редких летних болезней - солнечная крапивница. Сразу после солнечных ванн на открытых участках тела появляются зудящие высыпания, которые могут проходить самостоятельно за несколько часов. Однако это состояние не всегда имеет аллергенную природу, - добавляет доктор.

Четко определить фотосенсибилизатор удается не всегда. Тогда повышенная чувствительность к свету, по словам врача, может объясняться нарушением обмена некоторых веществ, а также особенностями вегетативной нервной системы. Как правило, такие высыпания проходят сами. Но бывает, что без помощи дерматолога все-таки не обойтись. Кроме того, есть и другие кожные заболевания, которые тоже обостряются на солнце и выдают похожие симптомы — в таких случаях понять, аллергия это или нет, сможет только специалист.

Чтобы защититься от солнечной аллергии и ожогов, Елена Мошкова рекомендует летом пользоваться солнцезащитными кремами с SPF не менее 30, а также не забывать о головных уборах, особенно в поездках за город.

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