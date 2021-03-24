Что важнее для россиян - любовь или карьера, и чем трудоголикам поможет "саббатикал" - мнение психолога

Большинство россиян готовы пожертвовать личной жизнью и любовью ради карьеры. Таковы результаты исследований. Почему так происходит, и как трудоголикам может помочь "саббатикал", рассказала психолог.

Среди работающих россиян процветает новый тренд - "воркизм", поразивший мир уже много лет назад. Об этом "Доктору Питеру" рассказала кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС Екатерина Огарева. Все больше становится людей, для которых работа - главная цель в жизни, а личная жизнь и любовь уходит на "второй план".

"Трудиться через силу чаще всего толкает желание быть сверхкомпетентным и эффективным сотрудником, и еще - страх потерять работу", – подчеркнула Екатерина Огарева.

Главная опасность в том, что выбирая работу, а не любовь и личную жизнь, человек рискует на личном опыте узнать, что такое профессиональное выгорание. По официальным данным, с такой проблемой в этом году столкнулись 59% опрошенных сотрудников российских компаний. Причем 42% «выгоревших» работников принимают решение сменить сферу деятельности, а 26% увольняются, не переходя сразу на другое место.

Психолог отмечает, что ответственность за свое эмоциональное и физическое состояние в первую очередь лежит на самом "работоголике". Эксперт дает совет не молчать о переутомлении и эмоциональном истощении, а обратиться за помощью к работодателю, который может войти в положение "выгоревшего" и изменить его задачи или даже отправить в мини-отпуск.

"Если компания воспринимает персонал только как «материал» или измеряет его лояльность через жертвенность, стоит всерьёз задуматься о токсичном влиянии профессионального окружения на свою жизнь и о перспективах работы в такой компании», - говорит психолог.

Тем, кто впервые столкнулся с эмоциональным выгоранием, Екатерина Огарева советует не принимать поспешного решения об увольнении, а воспользоваться саббатикалом – продолжительным отпуском или карьерным тайм-аутом. По словам эксперта, это относительно новая практика сейчас набирает популярность в нашей стране.

«Саббатикал – это не просто «большой отпуск». Для того чтобы он прошёл эффективно, не привел к депрессии и кризису осознания собственной никчемности, отдых должен быть спланирован, как хороший проект. Важно определить его главную цель, обеспечить подушку экономической безопасности, заручиться поддержкой близких и наметить основные линии своей перезагрузки», – объясняет психолог.

Кроме того, эксперт рассказала о появлении все большего количества «микро-саббатикалов» – сотрудников, выделяющих один «особый» день или несколько часов в неделю, когда они недоступны по рабочим вопросам и занимаются своими делами.

© Доктор Питер