«Заболевания мозга нет, а если и есть, оно ни при чем». Петербургский психиатр поставил диагноз казанскому стрелку

Чтобы выяснить, что заставило 19-летнего Ильназа Галявиева расстрелять детей и учителей родной гимназии, его привезут в Москву. Как сообщают СМИ, его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в Институте имени Сербского. До этого сообщалось, что состояние убийцы обусловлено поставленным три года назад диагнозом «энцефалопатия».

Напомним, Ильназ Галявиев 11 мая пришел в гимназию № 175 в Казани с официально зарегистрированным оружием и открыл стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, более 20 человек ранены.

Как выяснили местные СМИ, по окончании школы в 2016 году, Ильназу Галявиеву поставили диагноз «энцефалопатия» - он обращался к врачам с жалобами на головные боли. Родственники сообщали, что его состояние ухудшилось прошлым летом и он практически прекратил общение с ними, закрылся. В СМИ появилась информация, что его психическое состояние, похожее на шизофрению, объясняется энцефалопатией, а интернете находят определение этому медицинскому термину — «атрофия головного мозга». В других СМИ высказывается предположение, что увлечение интернетом привело к знакомству с неизвестной пока экстремистской группировкой, а бредовые высказывания — не более чем попытка изобразить психическое заболевание: в обнародованных материалах первичного допроса после ареста он называл себя богом, пришедшим «в мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ в этой Вселенной». Прокомментировать эти предположения «Доктор Питер» попросил Михаила Шипилина, заведующего отделением НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева.

- Михаил Юрьевич, в СМИ звучат сообщения о том, что казанский убийца страдает заболеванием головного мозга и даже называют диагноз «энцефалопатия». Но этот вердикт, который выносят рентгенологи по результатам МРТ головного мозга едва ли не каждому второму. Может ли оно вызвать такую агрессию и бредовые идеи, которые озвучивает убийца?

- Энцефалопатия, особенно для 19-летнего человека это ничто. Очаги атрофического процесса, действительно, часто обнаруживаются на МРТ у многих, но в подавляющем большинстве случаев это никак не сказывается на психике. Да, возможны неврологические проявления: в зависимости от того, где расположен очаг, может проявляться шаткость походки, зрительные дисфункции, забывчивость, потеря чувствительности (онемение) в руках или в ногах. Психиатрия — это другое: речевые отклонения, нарушение поведение, измененные мысли, высказывания, умозаключения. Это не может возникнуть на фоне энцефалопатии, при которой, к тому же он получил заключение, что годен к службе в армии.

То есть, несмотря на сообщения о том, что у него есть заболевание головного мозга, специалисту видно, что это психиатрия.

- Высказываются предположения, что он стал адептом какой-то из экстремистских групп, поскольку все свободное время проводил в интернете. Мол, террористов обучают, как изображать человека с шизофренией.

- Это полная ерунда. Изобразить психиатрическое заболевание невозможно. Это не только то, что в данный момент мы видим и слышим, но и так называемый «длинник» - история развития того состояния, что видим сейчас. Мы уже знаем, что он долгое время ни с кем не общается, замкнулся в себе: это инициальный этап многих психических нарушений. На нем сначала проявляются характерологические изменения: человек становится либо более замкнутым, чем прежде, либо, наоборот, более вспыльчивым. Либо появляются какие-то новые интересы и увлечения, не свойственные ему ранее (подумаешь, вдруг стал бабочек коллекционировать, ну и что?). Конечно, когда заболевание развивается на фоне возбуждения, неадекватность видна сразу. А тут изменился характер у человека? Ну, бывает, не вести же из-за этого к психиатру - мало ли неприятностей возникает в жизни: всегда ведь хочется объяснить необъяснимое. А он тихий, спокойный, никому не досаждает. И когда болезнь достигает апогея, как с этим стрелком, знакомые и близкие ретроспективно «отматывают» пленку назад и понимают, что все началось не вчера и не сегодня.

Правда в том, что наши пациенты действительно легко поддаются влиянию сект и террористических организаций — потому что они легко внушаемы, их мышление нелогичное. Они становятся мишенями для насаждения любой идеи, легко поддаются влиянию как мошенников, так и террористов, чаще обычных людей. Но причина того, что он пошел стрелять в людей, не в том, что он участник террористической организации (тем более, что это еще неизвестно), а в том, что он страдает психическим заболеванием, которое достигло пика развития.

Чтобы понять, откуда у него стремление всех расстрелять, кто ему это внушил - «голоса» или гуру из террористических организаций, должны выяснять не представители ФСБ, а врачи-психиатры, которые умеют найти подход и задать правильные вопросы. Они спросят, когда он осознал себя богом, при каких обстоятельствах, на каком основании. И оценивать все полученные данные в совокупности.

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