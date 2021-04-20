От ПМС до диабета: врач-гематолог назвала 7 главных причин ночной потливости

Мокрая подушка с утра не всегда признак того, что одеяло был слишком теплым или что в комнате было жарко. Иногда ночная потливость может сигнализировать о различных заболеваниях, игнорировать которые может быть опасно для вашего здоровья. Врач-гематолог Анастасия Гончарова назвала основные причины и болезни, которые сопровождаются сильным потоотделением по ночам.

Ночью мы можем потеть по весьма понятным причинам - одеяло оказалось слишком теплым или же в комнате было жарко, поэтому организм, чтобы не допустить перегрева, выделяет пот, который охлаждает кожу. Чтобы избежать ночного перегрева, следите за «погодой»: идеальная температура в комнате - от 18 до 21 градуса. Но если в спальне прохладно, а вы все равно потеете, значит, за этим может скрываться какое-либо заболевание.

Как утверрждают эксперты, ночная потливость - это неспецифический симптом, он может указывать на самые разные патологии. Врач-гематолог НМИЦ гематологии Минздрава РФ Анастасия Гончарова рассказала "Доктору Питеру" про основные заболевания, которые сопровождаются ночной потливостью.

7 главных причин ночной потливости

В первую очередь исключите острые инфекции, которые сопровождаются высокой температурой тела, говорит эксперт. Это могут быть, например, ОРВИ или грипп, и в этом случае потливость означает здоровый иммунный ответ на инфекцию. Врач также упоминула о заболеваниях, которые встречаются гораздо реже, но про них не стоит забывать - это инфекционный мононуклеоз и даже малярия.

Ночная потливость может также указывать на инфекционные заболевания, которые уже перешли в хроническую стадию (хронический бронхит, туберкулез).

Онкологические заболевания тоже могут сопровождаться этим неприятным симптомом. "К нему может добавиться лихорадка, потеря веса. Чаще всего потливость сопровождают лимфопролиферативные заболевания, которые относятся к онкогематологии (онкогематология занимается диагностикой и лечением злокачественных заболеваний крови и лимфатической ткани - Прим. ред.). Пациенту в этом случае необходима консультация онколога-гематолога. Сюда же можно отнести цитостатическую терапию опухолевых заболеваний", - поясняет Анастасия Гончарова.

Обильное ночное потоотделение может сигнализировать и о различных гормональных нарушениях. К ним относятся нарушения щитовидной железы, чаще всего это гипертиреоз (синдром, характеризующийся повышенным содержанием гормонов щитовидной железы в плазме крови.То есть это состояние, обратное гипотиреозу: при снижении уровня гормонов щитовидной железы все процессы в организме замедляются, а при гипертиреозе организм работает с повышенной интенсивностью). Подробнее можно прочитать здесь. Еще одна причина потливости - это нарушения, вызванные климаксом, они связаны с изменением половых гормонов.

Иногда ночная потливость у женщин может быть симптомом ПМС. Это связано с изменением гормонального фона в течении месячного цикла. Понаблюдайте за ее периодичностью: гормон прогестерон вызывает повышенную потливость во второй фазе цикла.

Нарушенный обмен веществ - еще одна причина мокрой подушки по утрам. В этом случае неприятным симптом может указывать, например, на сахарный диабет, ожирение, болезнь Иценко-Кушинга.

В некоторых случаях человек может потеть по ночам из-за сильного или хронического стресса. Различные психические заболевания тоже могут сопровождаться этим симптомом (депрессии, психозы, нервное истощение).

Аутоиммунные заболевания - это еще одна причина того, что человек будет часто потеть по ночам.

Справка:

Аутоиммунные заболевания – это сложные и трудно поддающиеся лечению заболевания, вызванные сбоями в работе иммунитета. Они возникают, когда иммунная система атакует здоровые клетки организма. На сегодняшний день ученым известно около 80 типов аутоиммунных заболеваний. К ним относятся целиакия, гемолитическая анемия, рассеянный склероз, ревматоидный артрит и другие.

Если пациент страдает от ночной потливости, ему необходима консультация специалиста. Только врач сможет поставить правильный диагноз и назначить лечение в случае необходимости.

Одна из самых популярных проблем со сном - это само засыпание. Так, некоторые долго лежат без сна, ворочась с боку на бок. Если вам сложно засыпать или вы просыпаетесь разбитым и не отдохнувшим, возможно, пришло время провести "инвентаризацию" того, что вы едите и когда. Врачи-диетологи назвали семь привычек, которые могут заставить вас тяжело засыпать.

Многие жалуются и на постоянную дневную сонливость. Человека может клонить в сон в обеденное время даже тогда, когда он хорошо выспался ночью. О причинах такого состояния и о том, как с ним справиться, рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

© Доктор Питер