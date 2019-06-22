Посмотрите в глаза: рак у ребенка можно распознать по фото

Фотография со вспышкой поможет увидеть самый главный признак редкой и опасной формы рака - ретинобластомы. Белое, матовое или желтое пятно на зрачках ребенка - первый признак растущей за глазом опухоли.

Редкая и опасная болезнь

Австралийка Кара Сефо, мама двухлетнего Рокки, рассказывает, как однажды вечером обернулась и увидела в левом глазу сына отражающее пятно, похожее на мрамор. Встревоженная мать обратилась к врачу. Оказалось, что опухоль растет сразу за двумя глазами.

Несколько месяцев химиотерапии, лазера и криотерапии закончились удалением левого глаза Рокки в марте 2020 года.

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Ретинобластома – это редкий вид рака глаза. Опухоль вырастает в сетчатке глаза (на медицинском языке сетчатка называется «ретина») и встречается она почти всегда только у детей, обычно - раннего возраста, до 5 лет. Впрочем, в медицинской практике встречаются и взрослые пациенты с ретинобластомой. Этому виду рака все возрасты покорны, говорят врачи, и потому в программу всеобщей диспансеризации необходимо включить прохождение неформальной консультации офтальмолога.

Заболевание считается редким — в России ежегодно выявляется 120-150 новых случаев. Точной причины возникновения ретинобластомы нет. «Пусковым механизмом» может стать генетика, родственные раки и даже инфекции.

- Ретинобластома - это злокачественная опухоль, поэтому представляет опасность для жизни маленького пациента, - говорит доктор медицинских наук, руководитель группы по лечению ретинобластомы НМИЦ онкологии им Блохина Татьяна Ушакова. - Но имея в арсенале высокотехнологичные виды медицинской помощи, можно спасти зрение и жизнь ребенка.

Что покажет вспышка фотоаппарата

Обнаружить ретинобластому невооруженным глазом можно только на поздних стадиях. Но с помощью фотоаппарата со вспышкой болезнь легко увидеть даже без помощи специалиста. Поэтому родители могут стать первыми диагностами онкологического заболевания, говорят врачи. Самым частым первым симптомом, по которому у детей находят ретинобластому, является белое свечение зрачка при определённом освещении (на языке специалистов этот симптом называется лейкокория). Например, при ярком свете от вспышки фотоаппарата здоровый зрачок становится красного или чёрного цвета, а у больного зрачка появляется белый рефлекс. Такой белый зрачок называют «кошачьим глазом», а сам эффект «кошачьего глаза» говорит о том, что опухоль уже проросла за хрусталик. Симптомами заболевания также могут стать косоглазие и снижение остроты зрения.

Главная проблема, по словам профессора Татьяны Ушаковой, в том, что даже профессиональные офтальмологи не всегда вовремя могут распознать опасность «белого зрачка», не говоря уже об участковых терапевтах. Даже в Москве бывают запущенные, с метастазированием, случаи «белого зрачка».

- В российских рекомендациях нигде не встречал указаний для педиатров проверять красный зрачковый рефлекс при рутинном осмотре ребёнка, этому не учат в медицинских институтах на занятиях по пропедевтике, разве что на курсе глазных болезней упоминают, - рассказывает педиатр Сергей Бутрий. - Соответственно, мало кто из наших педиатров это делает. В то же время, американские педиатры считают эту процедуру рутинной, и выполняют всем детям, на это есть прямые рекомендации Американской академии педиатрии.

Как проверить своего ребенка на «белый зрачок»

- Отберите несколько фотографий ребенка или сделайте новые.

- Лейкокория может проявляться не на каждой фотографии, поэтому проверьте несколько фотографий

- Лучше выбрать те фотографии, где ребенок смотрит в камеру (портретная съемка)

- Важно! Фотографии должны быть сделаны со вспышкой и без режима «коррекция красных глаз»

- Внимательно рассмотрите фотографии: проверьте, есть ли белое/матовое/жёлтое пятнышко на зрачках одного или двух глаз ребенка

Если вы однажды увидели такое пятнышко, будьте настороже. Если же заметили его ещё раз, примите меры – срочно обратитесь к врачу-офтальмологу для проведения необходимых исследований:

- исследования глазного дна с применением расширяющих зрачок средств,

- тест на оценку красного рефлекса.

Эти обследования являются безболезненными для ребенка.

Обязательно возьмите с собой фотографии, на которых заметно пятнышко в области зрачка, и покажите их врачу. При своевременном лечении около 80% случаев слепоты можно предотвратить или вылечить.

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© Доктор Питер