Патология или воспитание? Психиатры рассказали о причинах агрессии

Лишь очень немногие люди с тяжелыми психическими расстройствами способны на серьезные агрессивные поступки. Самые же тяжкие преступления нередко связаны со скрытой агрессией, которая развивается по типу «парового котла». Как научить ребенка бороться с негативными эмоциями, и что такое «конструктивная агрессия», рассказали врачи НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева.

Директор НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, главный внештатный специалист по психиатрии Росздравнадзора Николай Незнанов считает, что причиной самых тяжких преступлений нередко становится именно скрытая агрессия.

- Это агрессия по типу «парового котла». У человека накапливаются неразрешимые тупиковые проблемы и в конечном счете происходит взрыв с неконтролируемым поведением в виде жесточайшей агрессии, - поясняет Николай Незнанов. - Люди с наработанным агрессивным стереотипом в той или иной степени предсказуемы, поскольку на своем жизненном пути они совершают разного рода правонарушения. Порой такое поведение формируется еще в детстве, поэтому психологи и психиатры обращают внимание на таких детей в раннем возрасте. Что касается скрытой агрессии, здесь, к сожалению, большие сложности.

С тем, что корни агрессии — в психических расстройствах, не согласна и Анна Васильева, психотерапевт, руководитель международного отдела НМИЦ им. Бехтерева.

- Очень небольшой процент людей, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, совершают какие-то серьезные агрессивные поступки. Во многом проблема связана с условиями воспитания, как человека в течение жизни учат обращаться со своими агрессивными проявлениями, - считает врач.

По словам Анны Васильевой, агрессию также часто связывают с нарциссическими наклонностями - она становится легким способом получить широкую известность. Поэтому в таких случаях возникает вопрос: пойдет ли человек на преступление, если об этом никто не узнает. Провоцировать агрессию может также употребление алкоголя или психостимуляторов, из-за которых человек просто перестает себя контролировать.

- Есть случаи агрессии, связанные изначально с патологией головного мозга — это травматические поражения мозга при родах или в послеродовом периоде. Они в определенной степени способствуют агрессивному поведению ребенка и здесь зависит от родителей, насколько они смогут корректировать поведенческие нарушения. Но чаще всего проявления агрессии культивируются в семье. Когда воспитание вседозволенности формирует поведенческий стереотип и ребенок, взрослея, начинает его транслировать на окружающих, - добавляет Николай Незнанов.

Однако не с любой агрессией в детстве надо бороться, говорят врачи. По словам Анны Васильевой, есть «конструктивная агрессия», без которой в будущем будет трудно чего-то добиться.

- Человек должен постепенно приобретать автономию и занимать свое место в обществе. Чтобы успешно построить научную карьеру или стать директором национального центра, надо проявить определенную конструктивную агрессию, ведь многие бы хотели сделать то же самое. Умение отстаивать свое мнение, достижение собственной цели требует навыков конструктивной агрессии. Кризис детей 3 лет, связанный со словом «Нет» и агрессивным поведением, - нормальное проявление развития, которое требует от родителей терпения, понимания. Важно только проговаривать причины такого поведения, чувства и обучать ребенка, что не все желания можно сиюминутно исполнить, - говорит Анна Васильева.

По мнению психотерапевта, научить ребенка совладать со своими агрессивными эмоциями, регулировать их хорошо помогают игровые виды спорта. Раньше такое «обучение» часто проходило во время игр во дворе.

- Сейчас дворовая культура исчезла, - добавляет Анна Васильева. - Раньше ребенок, общаясь со сверстниками во дворе, получал опыт, который прекрасно описал Нобелевский лауреат Конрад Лоренц. Когда агрессивные действия ребенка наносят какой-то вред другим или, наоборот, действия товарища приводят у тебя к долго незаживающим синякам — так постепенно учишься регулировать свое агрессивное поведение и понимать, к каким последствиям оно может привести. Если у человека такого опыта нет, нет и представления о последствиях своих поступков.

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