Сбросить вес без диет и спорта: Ученые протестировали "чудо-укол" для похудения

Ученые опубликовали результаты исследования препарата семаглутид. Пациенты, которым еженедельно делали укол лекарства, которое применяется при лечении ожирения и диабета 2 типа, потеряли десятую часть своего веса всего за 20 недель. Участники эксперимента также употребляли на 35% меньше калорий - даже когда могли есть без ограничений и совершенно бесплатно.

В исследовании фармацевтической компании из Дании участвовали несколько десятков мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, страдающих ожирением. Их разделили на две группы - одной делали уколы препарата под названием семаглутид, другой кололи плацебо - вещество без лечебных свойств.

В итоге участники эксперимента из первой группы стали есть меньше, утверждая, что приступы голода их теперь мучают гораздо реже, чем раньше, а насыщение приходит быстрее. Оказалось, что после укола они употребляли на 35% меньше калорий, чем участники из группы плацебников - даже если им разрешалось съесть много разной вкусной еды в неограниченных количествах и совершенно бесплатно. За пять месяцев каждый человек из первой группы потерял в среднем около 10% веса, то есть 100-килограммовый человек за 20 недель похудел примерно на 10 кг - без диет и спорта.

«У тех, кто страдал ожирением, семаглутид (2,4 мг - раз в неделю) подавлял аппетит и уменьшал частоту и силу тяги к еде», - заявил автор исследования доктор Дорте Сковгаард. Он отметил, что лекарство сейчас применяют для лечения диабета второго типа, но используют меньшую дозировку. Эксперты заявляют, что препарат может стать "сбывшейся мечтой каждого специалиста по ожирению", пишет издание Daily Mail. Но прежде, чем его смогут назначать для лечения ожирения, он должен пройти все необходимые проверки и получить сертификаты и лицензии.

Результаты исследования будут представлены экспертному сообществу на ежегодном Европейском конгрессе врачей и ученых, которые занимаются проблемами ожирения и лишнего веса.

Справка: Семаглутид разработан в 2012 году в компании, которая и проводила исследование. Первоначально он позиционировался как средство для лечения сахарного диабета. Клинические исследования такого применения этого препарата были завершены в 2016 году. В 2017 году группа ученых из Лидского университета заявили о возможной эффективности семаглутида при лечении ожирения. Семаглутид стоит довольно дорого по сравнению с метформином и другими антидиабетическими препаратами. Аналогом семаглутида является лираглутид.

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