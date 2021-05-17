76-летняя жительница одной из деревень Индии заразилась коронавирусом, ПЦР-тест показал положительный результат. Родственники изолировали пожилую женщину дома, но ее состояние резко ухудшилось. Инфицированную решили отвезти в больницу.
10 мая семья вместе с пациенткой доехала до больницы, родственники пытались добиться госпитализации, но не успели: женщина, как посчитала ее родня, умерла в машине во время ожидания. Как сообщает
Родственники вернулись в деревню и начали готовиться к кремации. Тело женщины положили на специальные носилки. За несколько минут до кремации "умершая" вдруг заплакала и открыла глаза. Потрясенные родственники решили снова отвезти ее в больницу.
Женщину госпитализировали, в настоящее время она проходит курс лечения.
В Индии пандемия коронавируса уже забрала тысячи жизней. Больницы переполнены, пациентам не хватает коек, лекарств и кислорода. Чтобы излечиться от инфекции или же не заразиться ею, индийцы стали прибегать к весьма своеобразным способам защиты: так, некоторые наносят коровий навоз на все тело, ждут, пока он высохнет, а затем обмываются молоком. Для большего эффекта местные жители обнимают коров или занимаются рядом с ними йогой.
Умерших негде хоронить и кремировать, поэтому жителям деревень приходится сбрасывать их тела в священную реку Ганг. Как ранее писал "Доктор Питер", местные власти только за один день обнаружили на берегу реки больше 70 тел. Все останки захоронили, а вдоль Ганга выставили охрану.
Напомним, Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.В начале мая по данным минздава, инфекцией заразились больше 22 миллионов жителей, страна постоянно обновляет суточные мировые рекорды.
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