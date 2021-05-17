76-летняя жительница одной из деревень Индии заразилась коронавирусом, ПЦР-тест показал положительный результат. Родственники изолировали пожилую женщину дома, но ее состояние резко ухудшилось. Инфицированную решили отвезти в больницу.

10 мая семья вместе с пациенткой доехала до больницы, родственники пытались добиться госпитализации, но не успели: женщина, как посчитала ее родня, умерла в машине во время ожидания. Как сообщает India Today , она потеряла сознание, перестала двигаться и никак не реагировала на происходящее вокруг.

Родственники вернулись в деревню и начали готовиться к кремации. Тело женщины положили на специальные носилки. За несколько минут до кремации "умершая" вдруг заплакала и открыла глаза. Потрясенные родственники решили снова отвезти ее в больницу.

Женщину госпитализировали, в настоящее время она проходит курс лечения.