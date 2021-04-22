В России придумали очки, которые лечат бессонницу: сколько они будут стоить

Российские ученые создают специальные очки, которые будут воздействовать на регуляцию циркадных режимов, тем самым помогая бороться с бессонницей. Разработка также будет полезна при смене часовых поясов, ночной работе и депрессивных состояниях.

Концерн "Ростеха" в 2022 году планирует начать серийное производство специальных очков Blue Sky pro для регуляции циркадных режимов. Устройство в течение1-2 дней поможет восстанавливать суточные биоритмы.

Очки будут действовать на организм человека по следующему принципу: спектр света, излучаемый разработкой, аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов. Попадая на сетчатку глаза, он активирует работу клеток мозга, отвечающих за «внутренние часы». В результате организм переключается из ночного режима в дневной. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в определенные часы.

«Бессонница – это бич современных людей, особенно он нее страдают жители больших городов. Свет, излучаемый очками, активирует работу мозга, внутренние биологические часы. Иными словами, утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером - «отложить» сон примерно до 23 часов», - рассказал генеральный директор Самарского электромеханического завода Василий Мухин.

Очки также будут полезны во время смены часовых поясов и для людей, работающих в ночную смену. Помимо этого, разработка поможет улучшить самочувствие при депрессиях, нейроэндокринных заболеваниях и сниженной концентрации внимания. Эффективность уже доказана в ходе нейрофизиологических исследований. Например, использование очков в Заполярье обеспечило быструю адаптацию к условиям полярной ночи.

Как сообщили "Доктору Питеру" в пресс-службе "Ростеха", производители планируют выпускать по 10-11 тысяч очков в год. Предварительная стоимость разработки — от 7 до 9 тысяч рублей.

Очки разрабатывают совместно с Самарским государственным медицинским университетом. В будущем их будут производить на Самарском электромеханическом заводе концерна «Техмаш».

Софья Хромова

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