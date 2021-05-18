Меланома — это только один из видов рака кожи, однако именно ему уделяется много внимания, потому что протекает эта болезнь стремительно и агрессивно. По словам онкологов, между первой стадией заболевания, на которой можно помочь 90% пациентов и третьей стадией, на которой излечиваются лишь 30%, может пройти всего год или два. Поэтому важно выявить меланому как можно раньше и приступить к лечению.

Родинки можно разделить на две группы: меланомоопасные и меланомонеопасные. Последние никогда не смогут переродиться в рак. «Опасные» родинки выглядят так: они плоские или слегка выступающие над кожей, а не «висячие», как принято считать. У них размытые границы, они несимметричны и часто имеют неравномерную окраску и структуру, могут даже кровоточить, но главное — они не болят. Именно поэтому люди, страдающие от рака кожи, долго не обращаются к врачу. У «безопасной» родинки четкие и ровные границы, симметричная форма, она одного цвета.

Если вы обнаружили у себя подозрительную родинку, то не стоит ее удалять «на всякий случай» без предварительной консультации. Определить, опасна ли она, сможет только специалист.

Где можно бесплатно проверить родинки в Петербурге

В преддверии Всемирного дня диагностики меланомы, который проходит 24 мая, петербуржцев приглашают на бесплатное обследование. Профилактический осмотр будут проводить врачи-дерматовенерологи.

Всех обратившихся ждет дерматоскопия — процедура достаточно простая, она не требует особой подготовки. Вы можете использовать привычные средства ухода и декоративную косметику и перед самим приемом.

Попасть к врачу можно по предварительной записи. Всех желающих примут по адресам в:

Городской поликлинике № 44 Поликлинического отделения № 82. Пациентов ждут 19 мая с 15 до 19 часов. Адрес: улица Турку, дом 5/13. Телефон для записи: (812) 246-25-55;

Городской поликлинике № 78. Специалисты будут принимать 20 мая с 15 до 19 часов. Адрес: улица Будапештская, дом 63, к.2. Телефон для записи: (812) 246-80-78;

Администрации Фрунзенского района. На обследование можно будет попасть 20 мая с 9:30 до 13 часов. Адрес: улица Пражская, дом 46;

Мариинской больнице. Чтобы попасть на бесплатный прием, вам необходимо предварительно записаться через электронную форму на официальном сайте больницы, указав в полях записи: «Консультация» - «ОМС», а в тексте самого письма - код «День меланомы 2021». Обследование пройдет в поликлинике при Мариинской больнице по адресу: ул. Жуковского, д. 1, каб. 117.