«Проклятье фараонов»: ученый рассказал о смертельном грибке, атакующем больных COVID-19

Распространивший в Индии на фоне вспышки эпидемии COVID-19 мукормикоз («черная плесень») зафиксирован у ковидных пациентов уже в 18 странах мира. Но в нашей стране случаи заражения грибком-убийцей единичны, рассказал «Доктору Питеру» ученый-миколог Николай Климко. В России ковид-пациентам угрожает другая напасть - грибковая пневмония, вызванная грибами рода Аспергиллюс, обитающих в мумиях, пирамидах и склепах и давших название такому феномену в эпидемиологии как «Проклятье фараонов».

«Черная плесень» любит грязь и тепло

Пандемия коронавируса привела к вспышке различных грибковых заболеваний по всему миру. Но самой страшной оказалась ситуация в Индии, где, по рассказам местных врачей, началось «цунами» мукормикоза — редкой грибковой инфекции, вызываемой грибками Mucorales. Так называемый «черный гриб» может распространяться через кровоток и поражать различные органы, включая легкие, мозг, почки, селезенку, сердце. Без лечения грибок может привести к быстрой смерти зараженного, но даже при терапии спасти удается только половину пациентов.

- Эти малопатогенные грибы распространены по всему земному шару. Индия здесь не какой-то особый эндемичный район, в котором могут жить эти грибы, - рассказал «Доктору Питеру» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессор Николай Климко.- Да, для их распространения важен особый климат. Микроскопические грибы любят тепло, влагу и грязь, которой в Индии в достаточном количестве. Но существенно важнее то, что в Индии много больных неконтролируемым сахарным диабетом. Это главный фактор риска. Но если в Индии три четверти пациентов мукормикозом - это пациенты, у которых инфекция развивается на фоне сахарного диабета, то у нас 85 % это онкогематологические больные.

В России сегодня, по словам профессора Николая Климко, зафиксировано только два случая в России развития мукормикоза на фоне ковида. В мире — 80 случаев, 42 из них индийские, остальные — преимущественно из Европы, несколько случаев из США.

- Эти варианты грибковой инфекции не передаются от человека к человеку, - говорит Николай Климко. - Думать о том, что из Индии приедет страшный человек и всех тут заразит мукормикозом, не надо.

Впрочем, как говорят врачи, исключать распространения инфекции нельзя. Особую группу риска составляют пациенты, получающие в качестве терапии коронавируса глюкокортикостероиды и люди с подавленным иммунитетом.

Без лечения всегда летальный исход

По словам профессора Николая Климко, в России есть угроза не менее опасная, чем индийская «черная плесень». Вспышки заражения пациентов в стационарах грибком Candida auris, давно беспокоят врачей. Этот патоген способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. А в последнее время стали массовыми сообщения о заражениях в ковидных реанимациях грибами рода Aspergillus. По данным различных исследований, им поражены легкие у 20-23% больных на ИВЛ. Кроме того, грибок повышает летальность пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии на 16-25%.

- Вот это действительно проблема, - говорит профессор Николай Климко, который вошел в группу международных экспертов, разработавших рекомендации по диагностике и лечению инвазивного аспергиллеза легких у пациентов с COVID-19.

По словам ученого, грибы вызывают болезнь у трех категорий пациентов: иммунноскомпрометированные больные, в частности пациенты с COVID-19, которые получают стероиды; больные тяжелой бронхиальной астмой и муковисцидозом; больные, которые перенесли деструктивный туберкулез и пневмонию.

- У этих трех групп бывает разные варианты аспергиллеза, - рассказывает профессор. - У иммунокомпрометированных пациентов это острая, быстро протекающая пневмония, реже — поражение придаточных пазух носа. Без лечения всегда летальный исход. При лечении можно спасти 85% пациентов. У больных с хроническими полостями в легких после кавернозного туберкулеза возникает хронический аспергиллез легких, который, как туберкулез, протекает медленно, но если болезнь не лечить в течение 5 лет, то летальность 50%. И последний вариант— аллергический бронхолегочный аспергиллез, который возникает у больных тяжелой бронхиальной астмой и муковисцидозом.

Современная медицина способна быстро диагностировать у человека аспергиллез, тем более, когда речь идет о тех, кто находится с ковидом в реанимации. Острый (инвазивный) аспергиллез способен убить человека за несколько дней, максимум за неделю, поэтому так важно выявить болезнь как можно раньше.

- Методы диагностики достаточно простые и доступные, - говорит Николай Климко. - Но проблема в том, что грибковые инфекции выявлять и лечить умеют преимущественно гематологи, потому что для них это обычное осложнение, которое они знают лет двадцать. А врачи-реаниматологи не очень знают, как это делать. Когда возникла коронавирусная инфекция, было опрометчиво сказано, что больным нельзя делать бронхоскопию (процедура, во время которой тоненькая трубка - бронхоскоп - проводится через нос или рот и далее через горло в легкие, - Прим. Ред.), которая якобы может способствовать заражению эндоскописта. В результате бронхоскопию не делала, хотя это основной метод диагностики. Только сейчас стало ясно, что бронхоскопия не приводит к риску заражения врача, который делает эту процедуру.

Простые клинические признаки аспергиллеза, напоминает профессор, должен знать каждый врач, - это лихорадка в течение трех дней, кровохарканье, прогрессивное дыхательная недостаточность, несмотря на адекватное лечение COVID-19.

Ирина Фигурина

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