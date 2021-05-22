Про опасность молний существует множество слухов: некоторые считают, что в грозу нельзя лететь в самолете и находиться в автомобиле, кто-то уверен, что надо отключать все электроприборы. Есть люди, которые уверены, что в непогоду нельзя принимать душ и топить печь (если они находятся на даче). Насколько опасна молния для человека и что нельзя делать в грозу, рассказал эксперт по грозовым разрядам, руководитель лаборатории моделирования электрофизических процессов Энергетического института имени Кржижановского профессор Эдуард Базелян.

Нужно ли отключать электроприборы и газ

Газовая плита в непогоду совершенно безопасна, заверяет эксперт. Другая ситуация с электроприборами: если вы находитесь в городе, то шансов, что у вас что-то пострадает из-за удара молнии, мало. Электрические коммуникации в больших городах кабельные, подземные, они хорошо защищены от ударов молнии.

Другое дело, если вы живете в загородном доме или на даче, и к вам подходит воздушная линия электропередач. В этом случае телевизор и другие электроприборы в грозу желательно выключить из розетки. Особенность молнии в том, что она на расстоянии 200—300 метров электромагнитным полем может воздействовать так, что у вас сгорит или антенный усилитель, или сам телевизор. Такое довольно часто случается в деревнях.

Опасен ли мобильный телефон

Один из самых популярных запросов: опасен ли в грозу мобильный телефон? Они правда притягивает молнии?

— Категорически нет! Один раз я слышал по телевизору, что мобильник в грозу нужно отложить от себя на расстояние десять метров. Наверное, чтобы его украли, — рассказал "МК" эксперт.

Ничего с сотовым телефоном делать не надо, никаких молний он не притягивает. И звукового удара вы не получите.

Другое дело когда связь проводная, такое можно встретить в селах. Телефонные провода проходят по улице, которые натянуты между столбами. В таком случае к телефону и правда лучше не подходить.

Про самолет и автомобиль

Многие боятся летать на самолете из-за молний: страх, что во время перелета начнется гроза и разряд угодит в авиалайнер, может преследовать человека всю жизнь. На самом деле сейчас самолеты конструируют таким образом, чтобы они выдерживали удар молнии с самым большим током. Никакой авиалайнер не получит международный сертификат, если он не будет испытан, а испытывают его током 200 тысяч ампер. Только если после удара такой силы все приборы работают исправно, самолет допустят к вылетам.

Теоритически молния может вывести из строя приборы самолета. Но если проанализировать все авикатастрофы, то даже 1% не наберется, чтобы в них были виноваты разряды.

Помимо этого, у пилотов есть инструкция, несоблюдение которой может лишить их прав. Если экипаж видет грозовое облако, то он обязан его обойти.

Наземный транспорт тоже не так опасен, как думают некоторые. Если вы оказались в грозу в автобусе или машине, то не выбирайтесь наружу. Их металлическая оболочка создает защитный экран, называемый учеными «клеткой Фарадея». Внутрь ее молния не проникает, а «стекает» в землю. Поэтому внутри вы в большей безпасности, чем на улице.

Можно ли в грозу принимать душ и мыть посуду

В грозу вы можете спокойно и душ принять, и посуду помыть. В домах все эти коммуникации хорошо заземлены.

Если вы находитесь на даче, то можно даже топить русскую печь. Вероятность, что молния пройдет по столбу нагретого газа крайне незначительна.

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