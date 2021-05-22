Горячий душ после тяжелого дня помогает многим снять стресс, напряжение в мышцах, расслабиться перед сном. Согласно одному исследованию, час в горячей ванне может сжечь столько же калорий, сколько полчаса ходьбы, пишет издание Exspress .

Помимо этого, горячий душ облегчает симптомы респираторных заболеваний, помогает бороться с высыпаниями на коже и быстрее заснуть. Однако слишком высокая температура воды может очень негативно сказаться на состоянии нашей кожи.

«Горячая вода повреждает кератиновые клетки, расположенные на внешнем слое кожи, или эпидермисе. Более высокие температуры вызывают сухость кожи и усугубляют кожные заболевания, такие как экзема, что часто приводит к покраснению, зуду и сухости», – цитирует издание врача-косметолога Рекхи Тейлор.

Когда мы регулярно принимаем горячий душ, то это может спровоцировать появление различны воспалений на коже. Если у вас есть какие-либо кожные заболевания, например, экзема, то горячий душ лучше исключить. Мыться нужно под теплой или прохладной водой 5-10 минут, говорят британские медики.