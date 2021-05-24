С начала пандемии Городская многопрофильная больница №2 дважды входила в коронавирусный режим и выходила из него. Сегодня в ней принимают неинфицированных пациентов с самыми разными заболеваниями. Для некоторых из них это возвращение - лечили здесь ковид, а теперь — то, что называют постковидным синдромом. Известно, что больше всего ковидных осложнений связаны с поражением нервной системы. К счастью, самые распространенные из них не требуют госпитализации. Но развиваются и такие, при которых человека в больницу доставляют на носилках или в инвалидном кресле — передвигаться сам он просто не может.

В больнице пока не могут назвать точное число пациентов, нуждающихся в лечении осложнений или реабилитации. Как говорит заведующая 3-м неврологическим отделением Тима Стучевская, бывает, через недели илимесяцы поступают пациенты с впервые развившимися нервно-мышечными заболеваниями после перенесенного ковида. А эпидемия еще не закончилась.

Большинство из этих заболеваний имеют аутоиммунную природу. Напомним, к аутоиммунным относятся болезни, при которых клетки иммунной системы, призванные защищать организм, начинают атаковать свои собственные органы и ткани, нарушая их структуру и функцию. В тяжелых случаях это приводит к инвалидизации. Нервно-мышечные болезни, как правило, развиваются, когда страдает периферическая нервная система (моторный нейрон, его аксон, периферический нерв, нервно-мышечное соединение и мышца), что приводит к разной степени слабости и атрофии мышц.

- Если потерю обоняния и вкусовых ощущений испытывают до 80% перенесших ковид, а миалгия (боль в мышцах), мышечная слабость, нейро-психические расстройства встречаются почти у половины переболевших ковидом, то нервно-мышечные расстройства встречаются гораздо реже - в 2-3% случаев. Хотя тут слово «редкие», наверное, не подходит. Потому что, если учесть, что по данным университета Джона Хопкинса на сегодня зарегистрировано более 160 млн случаев СOVID-19 в мире и чуть менее 5 млн – в РФ, то даже такой небольшой процент — это сотни пострадавших в России и тысячи - в мире, - говорит Тима Стучевская, доцент, заведующая неврологическим отделением ГМПБ №2.

- Тима Романовна, почему тяжелые постковидные осложнения проявляются не сразу после болезни и не во время нее, а намного позже?

- На самом деле одни неврологические осложнения, такие, как утрата вкуса, обоняния, головная боль, головокружение, миалгии могут быть первыми симптомами заболевания, другие развиваются на пике клинических проявлений болезни, это острые церебро-васкулярные эпизоды (инсульт), невропатии критических состояний. Отдельную группу составляют осложнения, которые проявляются отсроченно, через 2-4 недели после излечения от СOVID-19, так как для формирования иммунного ответа необходимо время. К таким поздним осложнениям относятся острые и хронические аутоиммунные невропатии (синдром Гийена-Барре, ХВДП, полимиозит и другие) при которых аутоиммунный ответ, изначально направленный на борьбу с вирусом, может «переключиться» на клетки хозяина - структурные белки миелина периферических нервов, мышечную ткань и нервно-мышечный синапс.

- Влияние на нервную систему — очень общее определение. Что конкретно вирус поражает, например, если человек ослабевает настолько, что не в состоянии не только двигаться, но даже шевелить рукой или ногой?

- Мышечная слабость имеет разную природу и связана как с поражением центральной, так и периферической нервной системы. При поражении центральной нервной системы страдают структуры головного и спинного мозга, периферической – двигательный нейроны, корешки, периферические нервы, нервно-мышечный синапс и мышцы. Например, при поражении корешков и периферических нервов будет развиваться мышечная слабость в руках и ногах с атрофиями (истончение мышц),исчезают рефлексы и нарушается чувствительность. Мышечная слабость может распространяться на туловище, дыхательные мышцы, мышцы глотки. В тяжелых случаях пациент остается прикованным к постели, не способным на привычные действия в быту.