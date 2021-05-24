Насморк может пройти сам собой без каких-либо осложнений, но при условии, что у человека достаточно крепкий иммунитет, рассказала «Доктору Питеру» врач лабораторной диагностики Надежда Беземская. Насморк, вызванный инфекцией вирусной или бактериальной природы может вызывать различные осложнения: отит, синусит, гайморит, хронический ринит. Эти заболевания уже будут требовать сложной терапии, врачам в таких случаях часто приходится выписывать антибиотики.

Чтобы не допустить осложнений, нужно:

с первого дня пользоваться каплями, которые порекомендует врач;

промывать нос солевым раствором или даже обычной водой;

полоскать горло;

пить больше теплой жидкости;

стараться не перегружать организм.

Если за 3-4 дня после такого лечения не стало лучше, то без врача не обойтись — не забывайте, что эпидемия коронавируса все еще продолжается. COVID-19 в легкой форме как раз может проявляться в виде насморка, напоминает эксперт.

Наука сморкаться

По словам специалистов, зачастую причина различных осложнений довольно банальна и проста — человек не умеет правильно сморкаться.

«Насморк чаще всего приводит к отиту (воспалению уха) из-за того, что многие не знают, как правильно сморкаться. Дело в том, что носовые пазухи находятся рядом со слуховыми проходами и слизь, попадая в слуховой ход из-за неправильного сморкания, может вызывать патологический процесс. Помимо отита, это может привести и к другим осложнениям: гаймориту, фронтиту (воспалению слизистой оболочки лобной пазухи — Прим. ред), лабиринтиту (воспалению внутреннего уха — Прим. Ред.)», — рассказал врач-терапевт Константин Хоманов.