Насморк может пройти сам собой без каких-либо осложнений, но при условии, что у человека достаточно крепкий иммунитет, рассказала «Доктору Питеру» врач лабораторной диагностики Надежда Беземская. Насморк, вызванный инфекцией вирусной или бактериальной природы может вызывать различные осложнения: отит, синусит, гайморит, хронический ринит. Эти заболевания уже будут требовать сложной терапии, врачам в таких случаях часто приходится выписывать антибиотики.
Чтобы не допустить осложнений, нужно:
- с первого дня пользоваться каплями, которые порекомендует врач;
- промывать нос солевым раствором или даже обычной водой;
- полоскать горло;
- пить больше теплой жидкости;
- стараться не перегружать организм.
Если за 3-4 дня после такого лечения не стало лучше, то без врача не обойтись — не забывайте, что эпидемия коронавируса все еще продолжается. COVID-19 в легкой форме как раз может проявляться в виде насморка, напоминает эксперт.
Наука сморкаться
По словам специалистов, зачастую причина различных осложнений довольно банальна и проста — человек не умеет правильно сморкаться.
«Насморк чаще всего приводит к отиту (воспалению уха) из-за того, что многие не знают, как правильно сморкаться. Дело в том, что носовые пазухи находятся рядом со слуховыми проходами и слизь, попадая в слуховой ход из-за неправильного сморкания, может вызывать патологический процесс. Помимо отита, это может привести и к другим осложнениям: гаймориту, фронтиту (воспалению слизистой оболочки лобной пазухи — Прим. ред), лабиринтиту (воспалению внутреннего уха — Прим. Ред.)», — рассказал врач-терапевт Константин Хоманов.
Если от слизи в носу не избавляться, то это может привести к еще более серьезным осложнениям, например, к пневмонии или обострению бронхиальной астмы. Это связано с тем, что к выделяемой из носа слизи присоединяются бактерии, а затем ее мельчайшие частицы могут попасть в бронхи и легкие при вдохе. Это и становится причиной воспаления, пояснил эксперт.
Чтобы высморкаться «по науке», наклоните голову вперед, зажмите одну ноздрю и максимально выдохните воздух через свободную ноздрю, пока она полностью не очистится. Кроме того, нужно поддерживать здоровый климат в помещении: почаще проветривать комнату и увлажнять воздух.
Крайний случай
Если уж совсем запустить насморк, то его последствия в некоторых случаях могут привести к серьезным осложнениям, уверен врач-отоларинголог клиники СПбГПМУ, доктор медицинских наук Павел Павлов. Например, отиты могут осложняться по-настоящему грозными внутричерепными заболеваниями, такими как менингит или абсцесс (абсцесс головного мозга — очаговое скопление гноя в веществе головного мозга — Прим. Ред.).
Чтобы избежать опасных последствий, нельзя забывать про своевременное лечение простудных и аллергических заболеваний, напоминает эксперт. Старайтесь пить больше воды, есть свежие овощи и фрукты, чтобы помочь организму справиться с инфекцией, и не забывайте про гигиену полости рта - это тоже очень важно.
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